С начала года по их вине погибли 499 человек.

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За первые восемь месяцев этого года по вине начинающих водителей, стаж которых не превышает двух лет, произошли 5917 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 499 и получили ранения 8524 человек, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.

Недостаток водительского опыта и отсутствие необходимых навыков — главные причины подобных происшествий, отмечают в Госавтоинспекции.

Исправить ситуацию могут бесплатные курсы безопасного вождения, которые создали специалисты экспертного центра «Движение без опасности» совместно с ГИБДД. Сейчас такие бесплатные тренинги проводят в Москве, и продлятся они до 26 сентября. В этом году курсы безопасного вождения пройдут для водителей легкого коммерческого транспорта и всех желающих получить опыт управления крупногабаритным транспортом. Проводят постобучение опытные инструкторы, которые учат новичков технике правильного торможения, прогнозированию остановочного пути, экстренному маневрированию, обнаружению слепых зон и маневрированию в ограниченном пространстве.

По статистике, ежемесячно в России продается 7–7,5 тысяч новых коммерческих автомобилей. Потребность в них растет, эксперты связывают это с активным развитием онлайн-торговли, которая влечет за собой рост спроса на услуги грузоперевозок и, соответственно, на квалифицированных водителей.

Большинство компаний использует легкий коммерческий транспорт, однако устроиться на работу в такую компанию могут и водители с правами категории B, которые ранее не имели опыта управления фургонами. Это и представляет определенную опасность, так как управление коммерческим транспортом все же имеет свою специфику и требует определенных навыков.

Без ошибок не обходится ни один водитель, совершают их даже опытные, чего уж говорить, о новичках за рулем!



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