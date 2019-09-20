Соболь NEXT: показан концепт

Грандиозную реформу готовит ГАЗ — их Соболь NEXT обещает всех удивить.

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Серьезных перемен дождемся не скоро. Виной тому, как водится, санкции. Довести новинку до конвейера ГАЗу будет очень трудно. Да и нынешние Соболи 4×4 продаются отлично. Причин для спешки и поисков идеальных составляющих для нового рамного автомобиля, на первый взгляд, нет. Пока УАЗ хочет сделать из Патриота «русский Land Cruiser Prado», газовцы выбрали другую стратегию: их задача — сделать и выпустить простую недорогую машину для жесткого бездорожья.

В чем ее главные особенности?

Кузов взят от нынешнего Соболя, но дизайн похож скорее на перспективную ГАЗели NN! Новый передний мост. Коробка передач — от ГАЗели Next, рассчитанная на 330 Нм крутящего момента. Подключение переднего моста и пониженной передачи осуществляется кнопками. Новые кресла, но в них легко узнать мягкие сиденья от ГАЗели Next.

Главный вопрос — когда же мы увидим эту новинку? К сожалению, он пока из разряда риторических. Увы, будущий Соболь NEXT пока только концепт, и увидеть его можно только на выставках.

Что есть Соболь и с чем его едят, узнаете здесь.

Фото: ГАЗ