Месть дорожников за неправильную парковку порой бывает очень тонкой. Две недели провел в заточении на стоянке в Лондоне автомобиль Ford Focus, владелец которого не удосужился припарковать свое транспортное средство по правилам.

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История в Туманном Альбионе случилась забавная. Несколько дней подряд беспечный автомобилист бросал свой Фокус прямо на тротуаре. Окажись он жителем Москвы, за его машиной приехала бы «зеленая букашка»-эвакуатор, и искал бы тот своего железного коня по всем просторам Первопрестольной.

Но в Лондоне часто по-другому. Здесь все, от королевы до дворника, рады продемонстрировать тонкий английский юмор. Вот и дорожные рабочие поступили сверхделикатно. Они загнали Форд в ловушку, окружив его деревянными столбиками. Разумеется, все это было сделано по согласованию с местными властями. Машина оказалась заблокирована. По сообщению Daily Mail, автомобиль не трогался с места как минимум две недели.