Продажами Lada займется бывший продавец Peugeot

Продажами и маркетингом АВТОВАЗа займется французский специалист, один из создателей удачной концепции Blue Box для дилеров компании Peugeot.

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Новое назначение на АВТОВАЗе интересно тем, что напрямую касается покупателей и владельцев автомобилей Lada. Исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу предприятия с 1 октября 2019 года будет уже не Ян Птачек, а Оливье Морне — один из разработчиков глобальной концепции организации дилерских центров Peugeot — Blue Box.

Закончив Международную бизнес-школу ESSEC, Морне работал в PSA Peugeot Сitroen с 1996 по 2016 годы, а его зоной ответственности являлись именно продажи и маркетинг. Французский специалист очень изящно решил проблему удовлетворенности клиентов, приложив руку к разработке концепции дилерских центров Blue Box.

Новая идея оформления и обустройства салонов и станций техобслуживания Blue Box появилась в 2002 году и полностью себя оправдала. Она состоит из семи основных элементов, которые ведут клиента по миру того или иного бренда, в частности Peugeot: узнаваемый внешний вид дилерского центра, четкая зона ресепшн, которая не дает пришедшему человеку растеряться, шоу-рум, гостиная для отдыха и ожидания, офис продаж, зона выдачи автомобилей и зона послепродажного обслуживания. К каждому элементу прописан ряд требований.

Оливье Морне — новый исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа (с 1 октября 2019 г.)

Не исключено, что подобная концепция теперь будет разработана и для дилеров бренда Lada, либо новый вице-президент по продажам, изучив жалобы и ознакомившись с недостатками, предложит новый подход к реализации и обслуживанию автомобилей, а также пересмотрит их подачу в рекламе.

Напомним, что продажи автомобилей Lada растут несмотря на падающий рынок. С января по август этого года было реализовано 233 684 автомобиля марки — на 2,5% больше, чем годом ранее. Сегодня продукция АВТОВАЗа занимает 21% отечественного рынка, а модельный ряд Lada представлен в шоу-румах трехсот официальных дилеров марки.

Lada 4x4 получит новый салон и слегка измененную внешность — скоро в продаже.

Фото: depositphotos.com, АВТОВАЗ