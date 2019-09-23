«Куда едете?»: вопрос или провокация со стороны стража дорог

Разговор с сотрудником ГИБДД, остановившим вас на трассе, — это как собеседование при приеме на работу: надо уметь отвечать грамотно. Дабы создать впечатление, что вы не новичок, а профи. Тогда время разговора сократится в разы.

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Не ради любопытства инспектор интересуется вашим маршрутом. Пара ненавязчивых вопросов — и вот он уже определил, начинающий вы водитель или опытный автомобилист.

Кроме того, после первого вопроса ему сразу же становится понятно, в какую сторону увести разговор. И чем дальше он его уводит, тем больше у вас вероятности схлопотать штраф за какую-нибудь безобидную, на ваш взгляд, оплошность.

Итак, что стоит за этим вопросом? Как правило, желание выяснить некоторые подробности, которые помогут инспектору сделать вывод, что вы являетесь потенциальным нарушителем. Так как же ответить на него максимально безопасно?

ЗаРулем

Не игнорируйте вопрос. Отказ от комментариев может быть воспринят сотрудником ГИБДД как негативное отношение к правоохранительным органам, что вызовет личную неприязнь со стороны должностного лица, от которого напрямую зависит итог разговора. Если выразиться проще, то подобными ответами водитель демонстрирует свое неуважение к инспектору. Поэтому в ваших интересах все-таки ответить.

Не признавайтесь, что вы едете домой. Инспектор может посчитать, что вы не спешите, поэтому с удовольствием продолжит диалог.

Не рассказывайте, что вы возвращаетесь с праздника. Это побудит стража дорог проверить вас «на допинг», ведь застолья часто ассоциируются со злоупотреблением спиртным. А зачем вам эти лишние проверки?

Так как же отвечать?

«В аптеку за лекарствами» — вы дадите понять, что торопитесь. «Помочь приятелю на дороге» — спешка также оправданна. «На секцию за ребенком» — аналогичная история, нельзя заставлять себя ждать. «К родителям на дачу помочь по хозяйству» — сам бог велел.

К таким аргументам работник ДПС отнесется с уважением.