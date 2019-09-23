В ДТП рецидивиста с маршруткой пострадали пятеро — журнал За рулем

В ДТП рецидивиста с маршруткой пострадали пятеро

В аварии травмы получили, в том числе, двое подростков. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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В Краснодарском крае произошло ДТП с участием маршрутного автобуса Hyundai и кроссовера Mercedes-Benz. Сообщается, что в аварии пострадали пять человек. Ранения получили, в том числе, двое несовершеннолетних. Травмированы оказались не только пассажиры маршрутного такси, но и немецкого кроссовера.

«По предварительным данным, произошло столкновение маршрутки „Хендай“ и автомобиля „Мерседес“. В результате аварии пять человек были госпитализированы — двое из маршрутки и трое из легкового автомобиля. Их доставили в больницу для обследования. Степень тяжести травм устанавливается», — приводит «Комсомольская правда» слова представителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла в поселке Колосистый — машины столкнулись лоб в лоб. Полицейские уже выяснили, что водитель Mercedes-Benz совсем недавно был участником другого ДТП, которое произошло в середине лета. Выяснение обстоятельств происшествия продолжается.

Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС

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