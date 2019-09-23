В ДТП рецидивиста с маршруткой пострадали пятеро

6 причин не брать BMW X5 II поколения

«БМВ» для многих автолюбителей являются мечтой и символом достатка. За новое авто дилеры просят от 4,7 млн рублей. Те, у кого таких денег нет, идут на вторичку. Там «немцев» сбывают за 1,5 млн в среднем. Однако поклонники марки останутся разочарованными. Второе поколение Х5 таит в себе много проблем. Каких именно и почему не стоит брать BMW X5 II поколения, читайте в материале avtocod.ru.