Добровольный помощник: бабка с феном против лихачей

Ей даже присвоили звание государственного почетного солдата.

Родственники называют ее бабушкой, но в родном городе у нее есть «официальное» звание: госпожа Патти, почетный солдат.

Патти Форест Баумгартнер недавно привлекла внимание местной и национальной общественности, когда опубликовала две свои фотографии в сети Facebook. Женщина с важным видом сидит на обочине дороги с феном, пугая безрассудных водителей.

«Я помогаю защитить родной Финли Пойнт. Помедленнее! Скорость проверена радаром», — подписала она свою фотографию в Фейсбуке.

Баумгартнер живет в Финли-Пойнт на северо-западе Монтаны. Как бабушка, она хочет, чтобы внуки, когда ее навещают, чувствовали себя в безопасности. Женщину раздражает постоянный поток лихачей в месте, где она проживает.

И тогда она взяла дело в свои руки — поставила на обочине дороги садовое кресло, взяла в правую руку освежающий напиток, а в левую — обычный бытовой фен, издали напоминающий ручной радар. Для людей, которые быстро проезжают мимо, устройство для сушки волос выглядит как настоящей радар. Как правило, этого достаточно, чтобы испугаться и сбавить скорость. Конечно, она не вполне похожа на представителя правоохранительных органов, но это лихачам не сразу приходит в голову.

Известие об активистке дошло до офиса дорожного патруля шоссе Монтана, солдата Ноя Песола. Чтобы выразить признательность за ее усилия, он неофициально присвоил ей звание «почетного солдата» и вручил ей патрульную шляпу и специальный значок.

Правда, нет никаких сведений, принес ли какой-то эффект метод Баумгартнер, но подозреваем, что если ее «ноу-хау» заставило хотя бы кого-то сбавить скорость, это уже неплохой результат.

А в Индии прямо на проезжей части любит прикорнуть настоящий слон. И тут уж не только лихачам, но и обычным автомобилистам приходится несладко.



Фото: Фейсбук

