Милота вам в воскресенье: слон спит на дороге

Зачем городскому жителю большой Джип? — ответ знают владельцы Зачем в городских условиях нужен американский внедорожник стоимостью больше четырех миллионов рублей, способный взобраться разве что не на Эверест? Затрудняетесь с ответом? А для поклонников Jeep проблем с ответом нет. Поэтому «За рулем» пригласил их протестировать четвертое поколение Wrangler. Универсалы за 600 тысяч. Часть 2: Octavia Combi и еще 3 варианта На первичном рынке выбор универсалов ограничен, зато на вторичке можно подыскать вполне годные экземпляры. «За рулем» присмотрел интересные варианты в разных классах. 5 вопросов (и ответов) про Ладу XRAY Cross с вариатором Дождались — АВТОВАЗ выпустил Ладу с нормальной автоматической коробкой! Ненадежный робот АМТ на такое звание явно не тянул. «За рулем» поездил на новой версии XRAY Cross по городу, трассе и бездорожью и выяснил, стоило ли заморачиваться.