Милота вам в воскресенье: слон спит на дороге

Зачем в городских условиях нужен американский внедорожник стоимостью больше четырех миллионов рублей, способный взобраться разве что не на Эверест? Затрудняетесь с ответом? А для поклонников Jeep проблем с ответом нет. Поэтому «За рулем» пригласил их протестировать четвертое поколение Wrangler.
Дождались — АВТОВАЗ выпустил Ладу с нормальной автоматической коробкой! Ненадежный робот АМТ на такое звание явно не тянул. «За рулем» поездил на новой версии XRAY Cross по городу, трассе и бездорожью и выяснил, стоило ли заморачиваться.
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