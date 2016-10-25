Милота вам в воскресенье: слон спит на дороге — журнал За рулем

Милота вам в воскресенье: слон спит на дороге

Автовладельцу ничего не оставалось, как терпеливо ожидать его пробуждения. А ведь он спешил на работу...

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Слон по имени Нга-Тонг был замечен на одной из дорог, проходящих через заповедную зону в Таиланде. 57-летний водитель Наттават Пацунгсинг снял могучего зверя, мирно сопевшего на дороге. Видео начинается с того, что автомобиль медленно подъезжает к слону. Сперва кажется, что животное не дышит, но нет — вот оно шевелит хвостом и хлопает ушами во время глубокого сна.

Автовладелец рассказал, что животное лежало неподвижно около 20 минут, прежде чем пробудилось, медленно встало и уставилось на машину. Причем было совершенно неясно, что слон вознамерится сделать, ведь раздавить автомобиль ему не составило бы труда!

Впрочем, сотрудники национального парка говорят, что этот слон очень стеснительный и неагрессивный. И позволяет себе вздремнуть таким образом только в часы, когда нет машин. Нга-Тонг, что в переводе с тайского означает «золотая слоновая кость», ложится на бетонную дорогу, чтобы погреть свои косточки.

«Я прождал минут двадцать, пока слон наконец не встал. Я опоздал на смену на работе в тот день, но был счастлив увидеть его так близко», — признался слегка напуганный автовладелец.

В ролике слышно, как Наттават просит слона пошевелиться, ласково к нему обращаясь: «О, малыш, ты разлегся по всей дороге. Можешь ли ты подвинуться, маленький мальчик? Мне действительно нужно спешить на работу».

Видео: YouTube

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