А попавшихся на нарушениях велосипедистов без водительских прав накажут отказом в их последующей выдачи (предположительно).

Материалы по теме Найден способ наказывать нарушителей-иностранцев. Наконец-то!

Депутат Виталий Милонов выступил с новой инициативой, которая, по его мнению, заставит велосипедистов и самокатчиков соблюдать правила дорожного движения. Тех из них, у кого есть водительское удостоверение, депутат предлагает лишать прав, а тех, у кого удостоверения пока нет, наказать невозможностью получения прав в течение длительного срока.

Велодвижение, в популяризацию которого было вложено так много времени и бюджетных средств, начало развиваться настолько бурно, что это вызвало опасения у депутатов и, в частности, у Виталия Милонова. Он указывает на то, что количество ДТП с участием велосипедистов, людей на самокатах, моноколесах и гироскутерах растет стремительными темпами.

«При этом водители обозначенных устройств юридически не являются участниками дорожного движения — согласно правилам дорожного движения, их ответственность за нарушение порядка движения минимальна. К сожалению, владельцы велосипедов и прочих самодвижущихся приспособлений зачастую сами становятся виновниками различных дорожных происшествий, в которых страдают и гибнут люди», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.

В связи с этим Милонов предлагает дополнить правила дорожного движения и ввести более строгие наказания для нарушителей, управляющих велосипедами и подобными средствами передвижения.

«Если водитель велосипеда (или иного транспортного устройства) совершает грубое нарушение Правил или находится в состоянии алкогольного опьянения, то этот факт должен стать основанием для лишения его водительского удостоверения (при наличии такового)», — предложил Милонов.

В случае, если у нарушителя нет водительских прав, то его следует занести в черный список, находясь в котором человек не сможет получить водительское удостоверение в течение «длительного срока».

Нужно отметить, что инспекторы ДПС крайне редко штрафуют пешеходов и велосипедистов за нарушения ПДД. Причина — отсутствие с собой у данной категории участников дорожного движения каких-либо документов.

Также предлагается ввести более жесткие наказания для нарушителей, везущих детей.

Фото: Max Bender / Unsplash