Правила перевозки детей стали и жестче, и мягче

При организованной перевозке детей в автобусах они должны быть пристегнуты. Специальные кресла и приспособления при этом не нужны.

В правила организованных перевозок групп детей внесен ряд изменений. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Главным нововведением стало обязательное требование пристегивать детей в автобусе ремнями безопасности, прописанное в пункте 10б постановления:

«Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и передвижение их по салону во время движения».

При этом пакет документов, который должен иметь при себе водитель, несколько сократился (не требуется документ, содержащий сведения о сопровождающем медицинском работнике), и больше не требуется оригинал договора фрахтования — достаточно его копии. Сократились и сроки уведомления ГИБДД о запланированной перевозке детей в пределах города или пригорода:

«В абзаце втором слова „не позднее 2 дней до дня начала перевозки“ заменить словами „не позднее 48 часов до начала перевозки — в междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки — в городском и пригородном сообщениях“».

В постановлении не упоминаются детские кресла и иные удерживающие устройства — при организованной перевозке детей они по-прежнему не нужны.

Водителей, нарушающих ПДД при наличии в салоне автомобиля детей, будут штрафовать по особому тарифу.

Фото: Steve Harvey / Unsplash