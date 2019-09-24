Сбербанк хочет продавать автомобили. И новые, и подержанные

Банк намерен запустить сервис, похожий на «ДомКлик», с одобренными для покупки в кредит автомобилями.

Материалы по теме Продано онлайн: топ-10 самых популярных автомобилей

Через новое приложение будут продаваться не только новые, но и подержанные автомобили. По своему функционалу новый маркетплейс будет похож на уже известный «ДомКлик», где можно не только подобрать квартиру или дом на первичном или вторичном рынке, но и оформить ипотеку онлайн.

В данный момент Сбербанк ищет партнеров для реализации проекта, сообщает РБК со ссылкой на источники в компании. Рассматриваются самые крупные компании на автомобильном рынке России. Согласно проекту, на новой торговой площадке должны быть представлены все они. В итоге получится своего рода витрина с товарами аккредитованных Сбербанком продавцов. Особый интерес банка вызывает рынок подержанных автомобилей, который ведет себя более стабильно.

«Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты», — приводит издание слова представителя Сбербанка.

Также стало известно, что проект создается для поддержки дочернего банка — Сетелем Банка, чьей основной деятельностью является именно автокредитование.

Новый маркетплейс должен увеличить продажи не только основных финансовых услуг, которыми являются кредиты, но и дополнительных, среди которых страхование заемщика и автомобиля. Эксперты отмечают, что онлайн-продажи автомобилей становятся популярнее год от года, а наибольшим спросом пользуются новые машины.

Через интернет продаются далеко не все модели автомобилей. Топ-10 невостребованных машин вы найдете здесь.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС