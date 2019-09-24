Сотрудники ДПС «забыли» рассказать о миллионных доходах

Прокуратура Самарской области провела проверку в региональном подразделении МВД России. Выяснилось, что у некоторых инспекторов денежные поступления оказались намного выше, чем они официально зарабатывают.

В Самарской области один инспектор ДПС, представляя сведения о доходах и имуществе за 2017 год, не сообщил о своем лицевом счете в банке. Проверка выявила, что поступившие в течение года на данный счет 5,8 млн рублей на 3,8 млн рублей превысили общий доход инспектора и его супруги за три года. Откуда взялись эти деньги, для прокуратуры так и осталось загадкой.

Другой инспектор ДПС скрыл от работодателя 8,6 млн рублей, поступивших на счет супруги. Эта сумма также более чем в три раза превысила задекларированный доход семьи за три года.

Прокуроры обратились к начальнику ГУ МВД по Самарской области с требованием устранить нарушения. Скрывшие миллионы на своих счетах полицейские утратили доверие начальства и были уволены, сообщает Генпрокуратура РФ.

Недавно ростовские сотрудники ДПС анонимно пожаловались на то, что начальство вынуждает их брать взятки. При проверке выяснилось, что все перечисленные в письме люди действительно служат в полиции и занимают указанные должности.



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