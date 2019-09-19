На поборы начальства пожаловались инспекторы ГИБДД Ростова

Логан в модном исполнении Stepway, с самым мощным в линейке 113-сильным мотором и вариатором живет в редакции с января 2019 года. Машину мы нагружали как могли, но пока она ведет себя молодцом. Хотя есть одна особенность...
Машины, сделанные в Германии, уже более ста лет олицетворяют передовую инженерную мысль. В подтверждение покажем лишь несколько экспонатов из музея Августа Хорьха в Цвиккау. Они построены в разные годы, даже в разные эпохи, но в каждом применены остроумные, смелые и, главное, — эффективные технические решения.