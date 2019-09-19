На поборы начальства пожаловались инспекторы ГИБДД Ростова

Сотрудники ДПС рассказали, что они вынуждены брать взятки, так как начальство требует с них деньги. Инициирована проверка.

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Анонимная жалоба поступила в одно из ростовских изданий — мужчина, представившийся инспектором ДПС, рассказал о необходимости платить дань местному руководству ГИБДД.

В своем обращении он назвал имена конкретных людей, которые требуют с инспекторов деньги. В частности, по его утверждению, это заместитель командира второго взвода второй роты ДОБ ДПС ГИБДД, который в конце смены требует с каждого вернувшегося экипажа по 10 тыс. рублей.

«В связи с этим нам приходится идти на преступление и брать взятки. Командир взвода поясняет, что возит деньги руководству, поэтому нам можно брать взятки, и кому-либо жаловаться бесполезно», — приводит цитату из обращения мужчины издание «Блокнот Ростов».

Это далеко не все поборы. Аноним также указал на то, что обслуживать служебный автомобиль и заправлять его приходится за свой счет, а также нести деньги для проверяющих инспекторов.

При проверке выяснилось, что все перечисленные в письме люди действительно служат в ГИБДД Ростовской области и занимают указанные должности.

«Наши коррупционные действия видны очень наглядно, так как приходится использовать гражданских лиц, которым тоже нужно платить», — этими словами заканчивается письмо анонима.

Теперь полиция должна проверить опубликованные обвинения, подтверждение чего уже получено от пресс-службы регионального управления МВД.

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