В России сравнили сайты ведущих автопроизводителей — журнал За рулем

В России сравнили сайты ведущих автопроизводителей

Составлен рейтинг крупнейших автомобильных компаний, присутствующих на российском рынке, по уровню развития их онлайн-сервисов.

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В рейтинге учитывалось, насколько хорошо на сайте автопроизводителя решены пользовательские задачи, связанные с выбором, покупкой и обслуживанием автомобиля, которые клиент может решить, не выходя из дома. Анализ в августе-сентябре 2019 года провело агентство Markswebb и оценило 10 крупнейших на российском рынке компаний.

Первое место по сумме показателей заняла Renault Россия, набравшая 48 баллов. Сайт Renault охватывает максимальную часть клиентских сценариев, позволяя покупателю и владельцу автомобиля решить большинство своих задач онлайн. В тройку наиболее продвинутых также вошли Volkswagen — 36 баллов и Skoda — 31 балл. Плюс сайта Volkswagen — самый быстрый подбор автомобиля из тех, что в наличии, и возможность забронировать его удобным способом и внести предоплату. На сайте Skoda возможно только бронирование без предоплаты.

На сайтах Mercedes-Benz и Toyota можно только найти дилера, у которого есть в наличии нужный автомобиль, но заказать его тут же невозможно. Hyundai, Kia, Nissan, Mitsubishi и Lada заметно отстают: их сайты помогают лишь найти и сравнить варианты. Этапы покупки и владения развиты слабо либо не развиты вообще.

Оценивая сайты производителей, специалисты учитывали, насколько быстро и удобно клиент может найти в наличии нужную комплектацию, забронировать автомобиль онлайн у дилера, проверить стоимость запчастей и аксессуаров — всего сайты оценивали по 19 параметрам. За основу при оценке взяли некую идеальную модель клиентского опыта. Полученные в рейтинге баллы отражают, насколько каждый из участников близок к идеальной модели.

Составители утверждают, что этот рейтинг — показатель новых стандартов, которые формируются на рынке. Он отражает конкурентоспособность автопроизводителей в условиях, когда потребители начинают отдавать предпочтение дистанционному сервису и покупкам, и показывает, насколько компания соответствует среднему уровню, опережает его или отстает, то есть рискует потерять расположение клиентов.

Какие автопроизводители лучше решают задачи клиентов онлайн

1

Renault

48

2

Volkswagen

36

3

Skoda

31

4

Mercedes

20

5

Toyota

19

6

Hyundai

15

7

Kia

14

8

Nissan

12

9

Mitsubishi

11

10

Lada

9

Фото: Depositphotos


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