Сегодня, в 19:00 В России сравнили сайты ведущих автопроизводителей Составлен рейтинг крупнейших автомобильных компаний, присутствующих на российском рынке, по уровню развития их онлайн-сервисов.
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В рейтинге учитывалось, насколько хорошо на сайте автопроизводителя решены пользовательские задачи, связанные с выбором, покупкой и обслуживанием автомобиля, которые клиент может решить, не выходя из дома. Анализ в августе-сентябре 2019 года провело агентство
Markswebb и оценило 10 крупнейших на российском рынке компаний. Первое место по сумме показателей заняла Renault Россия, набравшая 48 баллов. Сайт Renault охватывает максимальную часть клиентских сценариев, позволяя покупателю и владельцу автомобиля решить большинство своих задач онлайн. В тройку наиболее продвинутых также вошли Volkswagen — 36 баллов и Skoda — 31 балл. Плюс сайта Volkswagen — самый быстрый подбор автомобиля из тех, что в наличии, и возможность забронировать его удобным способом и внести предоплату. На сайте Skoda возможно только бронирование без предоплаты.
На сайтах Mercedes-
Benz и Toyota можно только найти дилера, у которого есть в наличии нужный автомобиль, но заказать его тут же невозможно. Hyundai, K ia, Nissan, Mitsubishi и Lada заметно отстают: их сайты помогают лишь найти и сравнить варианты. Этапы покупки и владения развиты слабо либо не развиты вообще.
Оценивая сайты производителей, специалисты учитывали, насколько
быстро и удобно клиент может найти в наличии нужную комплектацию, забронировать автомобиль онлайн у дилера, проверить стоимость запчастей и аксессуаров — всего сайты оценивали по 19 параметрам. За основу при оценке взяли некую идеальную модель клиентского опыта. Полученные в рейтинге баллы отражают, насколько каждый из участников близок к идеальной модели.
Составители утверждают, что этот рейтинг — показатель новых стандартов, которые формируются на рынке. Он отражает конкурентоспособность автопроизводителей в условиях, когда потребители начинают отдавать предпочтение дистанционному сервису и покупкам, и показывает, насколько компания соответствует среднему уровню, опережает его или отстает, то есть рискует потерять расположение клиентов.
Какие автопроизводители лучше решают задачи клиентов онлайн
1
Renault
48
2
Volkswagen
36
3
Skoda
31
4
Mercedes
20
5
Toyota
19
6
Hyundai
15
7
Kia
14
8
Nissan
12
9
Mitsubishi
11
10
Lada
9
Фото: Depositphotos
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