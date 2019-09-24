В России сравнили сайты ведущих автопроизводителей

Составлен рейтинг крупнейших автомобильных компаний, присутствующих на российском рынке, по уровню развития их онлайн-сервисов.

В рейтинге учитывалось, насколько хорошо на сайте автопроизводителя решены пользовательские задачи, связанные с выбором, покупкой и обслуживанием автомобиля, которые клиент может решить, не выходя из дома. Анализ в августе-сентябре 2019 года провело агентство Markswebb и оценило 10 крупнейших на российском рынке компаний.

Первое место по сумме показателей заняла Renault Россия, набравшая 48 баллов. Сайт Renault охватывает максимальную часть клиентских сценариев, позволяя покупателю и владельцу автомобиля решить большинство своих задач онлайн. В тройку наиболее продвинутых также вошли Volkswagen — 36 баллов и Skoda — 31 балл. Плюс сайта Volkswagen — самый быстрый подбор автомобиля из тех, что в наличии, и возможность забронировать его удобным способом и внести предоплату. На сайте Skoda возможно только бронирование без предоплаты.

На сайтах Mercedes-Benz и Toyota можно только найти дилера, у которого есть в наличии нужный автомобиль, но заказать его тут же невозможно. Hyundai, Kia, Nissan, Mitsubishi и Lada заметно отстают: их сайты помогают лишь найти и сравнить варианты. Этапы покупки и владения развиты слабо либо не развиты вообще.

Оценивая сайты производителей, специалисты учитывали, насколько быстро и удобно клиент может найти в наличии нужную комплектацию, забронировать автомобиль онлайн у дилера, проверить стоимость запчастей и аксессуаров — всего сайты оценивали по 19 параметрам. За основу при оценке взяли некую идеальную модель клиентского опыта. Полученные в рейтинге баллы отражают, насколько каждый из участников близок к идеальной модели.

Составители утверждают, что этот рейтинг — показатель новых стандартов, которые формируются на рынке. Он отражает конкурентоспособность автопроизводителей в условиях, когда потребители начинают отдавать предпочтение дистанционному сервису и покупкам, и показывает, насколько компания соответствует среднему уровню, опережает его или отстает, то есть рискует потерять расположение клиентов.

Какие автопроизводители лучше решают задачи клиентов онлайн

1 Renault 48 2 Volkswagen 36 3 Skoda 31 4 Mercedes 20 5 Toyota 19 6 Hyundai 15 7 Kia 14 8 Nissan 12 9 Mitsubishi 11 10 Lada 9

Фото: Depositphotos