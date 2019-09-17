Продажи Renault Arkana по интернету... не задались

Компания смогла реализовать лишь два кросс-купе из трехсот выставленных на продажу.

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Попытку компании Renault продавать автомобили через Интернет потерпела, мягко говоря, неудачу. Из 300 кроссоверов лишь два нашли покупателей.

Напомним, что через Интернет предлагались особенные кросс-купе Renault Arkana в версии Edition One. Цена этих машин составляет от 1 419 990 рублей, тогда как у дилеров можно приобрести новинку в более скромной комплектации и на 405 тыс. рублей дешевле — по цене от 1 015 000 рублей.

При покупке через Интернет требовалась 100-процентная оплата автомобиля. При этом в России, согласно подсчетам Национального бюро кредитных историй, половина автомобилей продаются в кредит. Чтобы возместить это неудобство Renault предлагала бесплатную доставку автомобиля до дома покупателя.

«Для удобства покупателей был разработан специальный интерфейс, позволяющий производить оплату с нескольких банковских карт в течение нескольких дней. Таким образом, покупатели могли воспользоваться как дебетовыми, так и кредитными картами», — рассказал «Ведомостям» представитель Renault.

Также он сообщил изданию, что из 300 выставленных на продажу кроссоверов Arkana были куплены лишь два. Остальные машины пришлось продавать на других условиях — без полной предоплаты и через дилеров, во время личного визита покупателя в выбранный на сайте салон. Таким образом, российский покупатель оказался не готов к приобретению автомобиля, даже нового, без его предварительного осмотра.

В чем преимущества Арканы перед Дастером и Каптюром? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Renault