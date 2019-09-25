Забыли аэрозоль в машине? Это уже не баллончик, а граната!

Жительница Миссури чудом избежала серьезной травмы, а все из-за баллончика с сухим шампунем, который в машине забыла ее дочь.

Материалы по теме Молодой водитель на внедорожнике разгромил первый этаж ТЦ

По словам Кристины Дебрехт, дочь держала флакон с сухим шампунем в центральной консоли Honda Civic. Неясно, сколько он пролежал в машине, похоже, про него просто забыли, но температура на прошлой неделе поднялась до 32,2 °C, и баллончик не выдержал и… взорвался. Причем взрыв был такой силы, что сорвал с петель крышку бокса. Затем баллончик выкинуло через люк, и он отлетел на 15 метров от автомобиля.

Сначала женщина подумала, что что-то «пришло» с неба, но потом увидела разорванную крышку бокса для мелочей и сразу все поняла.

Дебрехт поделилась историей на Фейсбуке, чтобы напомнить всем: не стоит игнорировать предупреждающие надписи на флаконах и ​​не надо держать аэрозольные баллончики, особенно сухой шампунь, в автомобилях.

Что касается ее Сивика, то в настоящее время он в ремонте, и, к счастью, все повреждения покрываются страховкой.

Этот американский водитель большегруза оказался на редкость неумелым «управленцем».



Фото: Фейсбук