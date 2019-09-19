Сегодня, в 16:36 «Художественная» резьба по кузову: мастер-класс водителя фуры Обычно большегрузами управляют очень опытные водители, мастера своего дела, но не в этот раз…
Двигаясь на восток по Кейс-стрит (Нью-Йорк), 16-метровая фура пыталась повернуть налево на Уитни-авеню, не вписалась в поворот и здорово «приложила» припаркованную на углу синюю Тойоту. Но водитель грузовика не успокоился и упорно пытался завершить маневр. В результате он врезался еще и в ограду дома, по пути сбив пожарный гидрант.
Затем чернокожий водитель большегруза сдал назад и снова зацепил синюю легковушку. Машине досталось изрядно: стекло разбито, бок изуродован, бампер и боковое зеркало отвалились.
В этом видео удивляет реакция окружающих — вместо того чтобы помочь водителю большегруза выбраться из затруднительной ситуации, все вокруг веселились, улюлюкали и снимали видео, которые оказались вирусными. За исключением владельца легковушки, вот уж кому было совсем не до шуток!
Видео:YouTube
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