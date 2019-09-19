«Художественная» резьба по кузову: мастер-класс водителя фуры

10 000 км с Renault Logan Stepway: он поджирает масло

Логан в модном исполнении Stepway, с самым мощным в линейке 113-сильным мотором и вариатором живет в редакции с января 2019 года. Машину мы нагружали как могли, но пока она ведет себя молодцом. Хотя есть одна особенность...