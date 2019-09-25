Subaru Levorg: ожидаем на автосалоне в Токио — журнал За рулем

Subaru Levorg: ожидаем на автосалоне в Токио

Японская компания заявила о намерении показать прототип следующего поколения модели на домашнем мотор-шоу.

Дебют концепта модели Subaru Levorg состоится 23 октября на автосалоне в Токио. А пока компания дразнит тизером автомобиля. Судя по нему, второе поколение модели сохранит характерные выштамповки в районе задних колесных арок, а горизонтальные фонари получат удлиненную форму.

«Начинку» пока держат в секрете, но с большой вероятностью универсал построен на модульной платформе SGP, как и многие свежие разработки компании.

Это транспортное средство должно объединить все самые передовые технологии, которыми обладает Subaru, и представить «будущее, в котором каждый сможет наслаждаться вождением столько, сколько захочет, в обществе мобильности, где прогрессируют технологии автономного вождения».

Напомним, модель первого поколения дебютировала в 2014 году.

Текущее поколение модели
Текущее поколение модели

Видеозапись пресс-конференции обещают выложить на Youtube.

Тизер, видео: Subaru

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