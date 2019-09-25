Отстань, противный! — нервная схватка водителя со шлагбаумом — журнал За рулем

Отстань, противный! — нервная схватка водителя со шлагбаумом

Этот случай произошел на подземной парковке в Симферополе. Зачем водитель сдавал назад, так и осталось невыясненным.

В подписи к видео говорится, что автомобиль уже выехал с парковки, но что-то пошло не так. Водитель решил сдать назад, не учитывая, что шлагбаум уже закрылся. Потом он зачем-то решил повторить попытку, нервно отпихивая от себя надоедливый и уже изрядно побитый шлагбаум.

Такое странное поведение водителя на выезде из подземной парковки сняла местная камера видеонаблюдения.

Видео: YouTube

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