Молодой водитель на внедорожнике разгромил первый этаж ТЦ

В 22 года, с «особым» состоянием здоровья и на тяжелом внедорожнике...

22-летний мужчина за рулем Chevrolet Trailblazer проехал через торговый центр в Шаумбурге (США). По данным полиции, внедорожник вломился в ТЦ Sears через кафе, затем поехал в общую зону и остановился в центральной части торгового центра. Свидетели говорят, что внедорожник чуть не наехал на детей во время движения, но, к счастью, только три человека получили легкие травмы.

Что касается водителя, то его задержали свидетель и двое охранников еще до прибытия полиции. Отец мужчины сказал, что у его сына «особое» состояние здоровья, и ему необходимы лекарства, не уточняя, что это за состояние.

Полиция подтвердила, что это не террористический акт и что стрельбы не было. Свидетель произошедшего отметил, что молодой человек ехал «упорно» и после не проявлял раскаяния или эмоций. Впрочем, он и не оказывал сопротивления полиции во время ареста.

Шаумбургская полиция и ФБР в настоящее время расследует инцидент, произошедший в минувшую пятницу.

Тут «чудеса» за рулем вытворял водитель большегруза.



Видео: YouTube