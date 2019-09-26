Встречка: мама с младенцем погибли в ДТП с автобусом — журнал За рулем

Встречка: мама с младенцем погибли в ДТП с автобусом

Причиной аварии стал выезд автомобиля на полосу встречного движения, где он столкнулся с автобусом.

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В массовом ДТП по вине водителя автобуса погиб человек

В Шелеховском районе Иркутской области произошла авария легкового автомобиля Nissan AD и рейсового автобуса. В ней погибла 24-летняя женщина и ее полугодовалый ребенок. Еще один человек — водитель легкового автомобиля — получил травмы.

ДТП произошло в результате выезда иномарки на полосу встречного движения, по которой следовал рейсовый автобус с пятью пассажирами в салоне. Во время сильного лобового удара никто из них, в том числе водитель, не пострадали.

«В селе Баклаши Шелеховского района автомобиль Nissan AD выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом, который следовал в поселок из города Шелехова. В результате от полученных травм скончалась 24-летняя пассажирка иномарки и ее шестимесячный ребенок. В автобусе находились пятеро пассажиров и водитель, сейчас их осматривают медики», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства аварии, по факту которой может быть заведено уголовное дело.

Фото: Marina Shatskih / Unsplash

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