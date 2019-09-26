Потеря тяги — Jeep отзывает Cherokee — журнал За рулем

Потеря тяги — Jeep отзывает Cherokee

Под сервисную кампанию попали кроссоверы, выпущенные с марта 2014 года.

Jeep Cherokee
Jeep Cherokee

Jeep > Cherokee

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Jeep отзывает в России 65 кроссоверов Cherokee, которые были куплены в период с марта 2014 года по сегодняшний день.

Причиной объявления сервисной кампании стало залипание фрикционной муфты. В результате этого коробка передач может переключаться на нейтраль и крутящий момент перестанет поступать на колеса автомобиля. Происходить потеря тяги может во время движения, что чревато аварией.

Для устранения выявленного дефекта владельцам отзываемых кроссоверов необходимо обратиться в сервис ближайшего удобного дилера Jeep, мастера которого устранят неисправность за счет завода-изготовителя. При этом будет всего лишь обновлено программное обеспечение блока управления трансмиссией, что займет совсем немного времени.

О необходимости ремонта автомобилистов, купивших Jeep Cherokee в указанный период, оповестят официальные представители ООО «ЭйСиЭй РУС» по телефону или почте, но узнать об этом можно и самостоятельно, сравнив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на портале Росстандарта.

Фото: Jeep

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