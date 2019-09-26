Эксперимент: реально ли впихнуть 60 человек в маршрутку? — журнал За рулем

Эксперимент: реально ли впихнуть 60 человек в маршрутку?

Ребята из «Гаража 54» провели очередной опыт — проверили максимальную вместимость типовой маршрутки. А участниками мероприятия стали их же подписчики.

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Подписчики канала «Гараж 54» собрались на полигоне, чтобы проверить вместимость стандартной маршрутки, тысячи которых бороздят дороги в регионах. Заявленная пассажировместимость автобуса — 12 человек, но водителю всегда же хочется увезти как можно больше народа! Роль «жадного» водителя сыграл неунывающий ведущий «Гаража 54» Влад Барашенков.

Когда молодые и веселые подписчики канала начинают «утрамбовываться» в маршрутке, в какой-то момент кажется, что она лопнет от перенаселения. Но нет, не лопнула и даже проехала несколько метров!

Результат — 61 человек вместе с водителем плюс собачка. Жалко, что не было цели поставить новый рекорд Гиннесса, скорее всего, он бы состоялся.

Как бы то ни было, всем участникам было весело и разошлись они с хорошим настроением. Создавать позитив — этого умения ребятам из «Гаража 54» не занимать!

Видео:YouTube

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