Suzuki готовит к показу бюджетный мини-кроссовер S-Presso

Не все автомобили подходят для путешествий: у одного слишком тесный салон, у другого — багажник, а зачастую — и то, и другое. Кроме того, большинство просторных машин очень дороги. Если ограничиться миллионом, то и выбор сузится до пяти легковушек (внедорожники УАЗ в список не входят — слишком уж они прожорливы и неуклюжи на асфальте). Мы, конечно, берем сейчас только новые машины.
Hover стал провозвестником китайского автопрома в России. Это он вместе с Wingle от той же Great Wall и Amulet от Chery создал стереотип, что все авто из Поднебесной — металлолом. У первых Hover не втыкалась третья передача, воняли материалы отделки салона, а ход был, как у «ГАЗ-АА».