Suzuki готовит к показу бюджетный мини-кроссовер S-Presso

Автомобиль с «кофейным» именем будет представлен ​​в Индии 30 сентября.

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Suzuki S-Presso совсем малыш — его длина 3665 мм, ширина 1520 мм и высота 1564 мм. Колесная база составит 2380 мм, а дорожный просвет — 180 мм.

Кроссовер создан на основе модульной платформы Heartect, и в нем применены самые просты технологические решения, чтобы стоимость новинки оставалась в бюджетных рамках. Тем не менее это кроссовер, что подчеркнуто уже в названии «малыша» — он хотя и небольшой, но крепко сбитый: у автомобиля большой клиренс, расширенные колесные арки, мощные бамперы и защитная облицовка днища. Привод, правда, предполагается только передний, а колеса будут стальные 14-дюймовые с колпаками «под литье». Ожидается, что новинка будет конкурировать с похожей моделью Renault Kwid.

Maruti Suzuki S-Presso оснащается литровым бензиновым двигателем, мощностью 68 л.с. и крутящим моментом 90 Нм. Помимо стандартной пятиступенчатой ​​механической коробки передач, предполагается и робот.

S-Presso готовят в четырех вариантах исполнения — Std, LXi, VXi и VXi +. За доплату предложат бесключевой доступ, цифровой спидометр, информационно-развлекательную систему Smartplay Studio с диагональю 17,78 см и клавиши управления на руле.

За безопасность автомобиля будут отвечать ABS с EBD, передняя и боковая подушки безопасности водителя, задние датчики парковки и система оповещения о превышении скорости. Подушка безопасности пассажира переднего сиденья будет доступна опционно.

Ожидается, что в Индии цена бюджетного кроссовера составит от 350 000 до 550 000 рупий (около 317 000 рублей и 498 000 рублей).

Toyota и Suzuki решили создать альянс, чтобы разрабатывать и продвигать новые технологии.



Фото: Suzuki