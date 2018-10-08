Встречаются люди крайне неаккуратные, но к своему автомобилю и они относятся, как правило, более-менее уважительно. Но не этот водитель.

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Польская дорожно-транспортная инспекция редко останавливает машины только потому, что, как ей кажется, техническое состояние транспортного средства оставляет желать лучшего. Но в этот раз инспекторы просто содрогнулись, увидев, какой бардак устроил владелец в своем автомобиле.

На одной из улиц Познани дорожные полицейские заинтересовались старинным грузовиком чешской марки Tatra. Оказалось, что автомобилю уже 30 лет, а он тем не менее на ходу, но вот его салон был в настолько плачевном состоянии, что вопреки обычному порядку офицеры принялись фотографировать интерьер, а не экстерьер.

Оказалось, что Татра 815 путешествовала не только без тахографа, но и без спидометра. Интересно, что водитель, хотя у него не было ни страховки, ни медсправки, позаботился по крайней мере об одном необходимом устройстве: на лобовом стекле был установлен транспондер для бесконтактной оплаты.

Техническое состояние грузовика также оказалось неудовлетворительным — утечки в тормозной системе, проблемы с рулевым управлением и еще много чего по мелочи. Это не могло закончиться иначе, чем изъятием свидетельства о регистрации. Инспекторы возбудили административное дело против перевозчика. Теперь ему грозит штраф до 12 000 злотых (192 тыс. рублей).

Судьба грузовика остается под вопросом. Окажется ли Татра в конечном итоге на свалке, учитывая, что штраф с лихвой покрывает стоимость этого «инвалида»?

Наш автор рассказывает, на что следует обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.



Фото: auto-swiat.pl