Бренд Dunlop неспроста прочно обосновался в гонках на выносливость. Основная «фишка» всех моделей — высокая износостойкость. Новые зимние шины Dunlop SP Winter Ice 03 не исключение. В гамме есть шиповки и для легковушек, и для кроссоверов с внедорожниками.
Это один из самых узнаваемых отечественных армейских грузовиков. Гость из 60-х — легкая, по меркам военных, грузовая машина, которая нашла себя и на гражданском рынке. Пусть выпуск остановился в 1999 году — «шишигу» и по сей день можно встретить в любой точке СНГ, от городских улиц до болотистой тундры, горных хребтов и вечной мерзлоты.
Владельцы «копеек» и «двоек» что было сил боролись с широкими сквозными щелями между передними крыльями и рамкой ветрового стекла. И хотя это не было конструктивным дефектом, таки добились своего: щели убрали.
Hover стал провозвестником китайского автопрома в России. Это он вместе с Wingle от той же Great Wall и Amulet от Chery создал стереотип, что все авто из Поднебесной — металлолом. У первых Hover не втыкалась третья передача, воняли материалы отделки салона, а ход был, как у «ГАЗ-АА».
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