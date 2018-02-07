Секрет поиска лучшего места для парковки возле супермаркетов кроется в математике.

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Все знают, что найти хорошее место для парковки автомобиля на переполненной стоянке супермаркета или торгового центра бывает сложно. Вереницы ищущих места автомобилей образуют пробки, и у каждого в этой пробке есть свой алгоритм поиска. Но чаще все зависит от удачи и скорости реакции. Но тут за дело взялись ученые и смогли вычислить наиболее эффективный способ поиска места.

Математики института Санта-Фе Пол Крапивски и Сидни Реднер, жители города, где с проблемой парковки знакомы не меньше других, опубликовали статью о различных стратегиях поиска парковочного места. Ее идея состоит в том, чтобы найти лучшее место для парковки. Все хотят припарковаться как можно ближе ко входу, но не слишком далеко от выезда, чтобы не встать в пробку после шопинга. Ученые определили три разных способа поиска парковки — у каждого из них есть особая стратегия решения.

Всего ученые определили три типа водителей. «Шустрики» — предпочитают занять первое попавшееся место, независимо от того, сколько придется идти до входа в магазин или выезжать потом с парковки. «Благоразумные» водители игнорируют первое попавшееся место — у них достаточно прочные нервы, чтобы подъехать немного ближе ко входу в торговый центр или супермаркет и посмотреть, есть ли там места. Третий тип водителей ученые окрестили «оптимистами». Они, грубо говоря, играют в азартные игры, пытаясь высмотреть место у самого входа, и нарезают круги по парковке, время от времени останавливаясь, чтобы оценить ситуацию. Из-за них-то и образуются пробки.

Так какая из стратегий работает лучше других? Ответ ждет вас в коротком видеоролике. Спойлер — математика на стороне «благоразумных».

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Фото: Freestocks/Unsplash

Видео: Youtube