Пластик не нужен: скоро будем показывать права на смартфоне

О проработке такой инициативы рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

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В 2020 году должны появиться электронные водительские удостоверения. Один из вариантов, который сейчас разрабатывается, — создание электронной версии водительского удостоверения с последующей интеграцией ее в смартфон. Тогда, в случае необходимости, водитель будет предъявлять инспектору смартфон, рассказал он агентству ТАСС.

Электронное удостоверение станет альтернативой пластиковому. При выезде за границу или просто желании водителя иметь на руках осязаемый документ его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас.

Насчет сроков введения этой новации Михаил Черников ответить затруднился, потому что есть технические сложности, а также при внедрении e—прав нужно будет внести изменения в законодательство, где регламентирован порядок выдачи водительского удостоверения.

Попавшихся на нарушениях велосипедистов депутаты также предлагают лишать прав.

Фото: Денис Русинов/ТАСС