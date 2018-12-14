Пластик не нужен: скоро будем показывать права на смартфоне

Ее дед был победителем ралли «Париж-Дакар» в 1980 году, мать — чемпион Европы по ралли. А 26-летняя Микаэла примет участие в новой гоночной серии Extreme E. На электрических внедорожниках, обутых в шины Continental.
Чем больше товаров на прилавке, тем сложнее выбрать нужный. С этой точки зрения изобилие в чем-то хуже дефицита, когда покупателю нужно не думать, а хватать то, что есть. Типичный пример — покупка охлаждающей жидкости (ОЖ): обычно ее называют антифризом. Разные производители, симпатичные канистры, многообразие цветов и — главное! — различный химический состав продукта. Какую жидкость выбрать для своей машины?
Вопрос мастера-приемщика «Как давно вы меняли щетки стеклоочистителя?» многих автомобилистов застает врасплох, ведь большинство водителей о них просто забывают. А вспоминают в непогоду, когда дворники перестают справляться со своей основной функцией.
Hover стал провозвестником китайского автопрома в России. Это он вместе с Wingle от той же Great Wall и Amulet от Chery создал стереотип, что все авто из Поднебесной — металлолом. У первых Hover не втыкалась третья передача, воняли материалы отделки салона, а ход был, как у «ГАЗ-АА».
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