Не туда везете! Пьяная молодежь устроила потасовку с ГИБДД — журнал За рулем

Не туда везете! Пьяная молодежь устроила потасовку с ГИБДД

Разборка началась из-за того, что инспекторы хотели эвакуировать ВАЗ-21099.

Наряд ДПС города Канска остановил автомобиль ВАЗ, которым управлял 20-летний местный житель. Выяснилось, что у водителя нет ни прав, ни документов на машину, кроме того, он был сильно пьян. Автомобиль полицейские решили перегнать на специализированную стоянку, но группа подогретых алкоголем знакомых водителя устроила потасовку с инспекторами. Бравые ребята хотели отогнать ее к своему дому. Временами препирательство переходило в открытую драку, а уж ненормативной лексики тут хватало с избытком.

Видео потасовки «четких пацанчиков» и сотрудников ГИБДД разместили в группе «Я живу в Красноярске» ВКонтакте, ознакомиться с ним можно по ссылке.

Теперь троим парням придется отвечать по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Водителя будут судить по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами», ему грозит арест от десяти до пятнадцати суток, сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.

Фото: ВКонтакте

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