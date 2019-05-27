Нелюди избили врача скорой помощи

Электрокроссовер Audi e-tron: тест в песках Абу-Даби Как бы ни злословили недоброжелатели и чем бы ни закончилась бизнес-одиссея Илона Маска, история уже написана. Автомобили Tesla в прошлом году купили более 200 тысяч человек — это факт. Мир не будет прежним, и гранды автоиндустрии ринулись устраивать свой пикник на электрополяне. Lada XRAY Cross и Kia Rio X-Line: смотрим на просвет Lada XRAY Cross внешне мне очень нравится. Я думал, он буквально порвет рынок. Но не получилось. Может, еще не распробовали? Или сильно давление «корейцев»? Того же обновленного Rio X-Line, например. Какие авто с пробегом ни за что не стоит покупать Здесь не получится ограничиться списком неудачных экземпляров. У «бэушек» намного больше подводных камней, чем вы себе представляете.