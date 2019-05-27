Нелюди избили врача скорой помощи

По факту избиения сотрудников скорой помощи проводится проверка, нападавшие задержаны, сообщает пресс-служба МВД России.
На записи видно, как нетрезвый молодой человек ударил сотрудника скорой помощи, а когда тот уложил его на землю, на помощь бросились еще несколько человек. На помощь медику пришел водитель, оттолкнув агрессивного нападавшего.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что нападение произошло 26 мая в половине седьмого вечера. От жителей дома поступило сообщение о нападении на бригаду скорой, и на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.
«Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. По факту нападения на медицинского работника проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Видео: YouTube
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