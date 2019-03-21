Автохам заблокировал скорую с ребенком. Избит жителями

Сначала с мужчиной пытались разговаривать по-хорошему. Но ничего не помогало.

Произошло это в Саратове, у дома 39 по улице Тархова. Водитель легкового автомобиля заблокировал выезд со двора машине скорой помощи, которая везла в больницу маленького пациента. На все просьбы отъехать в сторону упрямец отвечал отказом, не подействовало на него и то, что в карете скорой — ребенок. Тогда трое жителей дома силой заставили мужчину уступить дорогу. Разнимать их пришлось водителю скорой, а стычку сняла на видео местная жительница.

«Мужик не выпускает скорую помощь с больным человеком, ребенок там в скорой! Трое мужиков его не могут уговорить отъехать», — комментирует автор записи.

К счастью, все закончилось хорошо: мальчика вовремя доставили в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Надеемся, что поведением автовладельца заинтересуются правоохранительные органы.

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Видео: YouTube