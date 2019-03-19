Жесть: футболист автомобилем сбивал подростков-фанатов

Обозленный проигрышем своей команды, мужчина намеренно въехал в толпу болельщиков.

36-летний футболист команды «Маргэм» Ли Тейлор предстал перед судом за инцидент, произошедший в Северном Корнуолле (Великобритания) 19 апреля прошлого года.

В тот день его команда проиграла с позорным счетом 5:0, и настроение у футболиста было паршивое. Выйдя из раздевалки, футболист на автостоянке столкнулся с группой подростков, и те стали над ним издеваться, называя «толстяком» и другими обидными прозвищами, пишет dailymail.co.uk.

Тот сначала огрызался, а потом потерял самообладание, сел в автомобиль и, по словам прокурора Кристофера Риса, использовал его, чтобы свести счеты с фанатами чужой команды. По словам очевидцев, он буквально врезался в группу фанатов, опрокидывая их как кегли в кегельбане.

Часть мальчиков были подброшены в воздух, и только благодаря счастливой случайности никто не получил травмы хуже, чем порезы и ушибы. Сами фанаты не ожидали такой реакции, одному удалось ухватиться за капот BMW и ударить рукой по ветровому стеклу. Тогда футболист вышел из машины и продолжил нападение на фанатов, только в ход уже пошли кулаки.

В результате инцидента 11 подростков оказались в больнице, а ведь некоторым из них совсем недавно исполнилось 14 лет.

14-летний фанат, пострадавший больше других, позже рассказал полиции, что он застыл в страхе и готовился к худшему, увидев перекошенное лицо мужчины.

Сам Тейлор отрицает как опасное вождение, так и намеренное причинение телесного вреда обидчикам. У него сильный адвокат. Как ожидается, судебный процесс продлится не менее двух недель.

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Фото: Daily Mail