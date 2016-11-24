ГИБДД предлагает изменить правила выдачи медсправок водителям

Для их выдачи достаточно будет прохождения диспансеризации.

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При получении и замене прав, а также при возврате удостоверения, если права управления автомобилем лишил суд, водители обязаны предоставить медсправку. В интервью агентству ТАСС Михаил Черников предложил выдавать медсправки после прохождения диспансеризации в рамках национального проекта «Здоровье». То есть, если человек прошел такую диспансеризацию, медкомиссия ему уже не нужна. Не совсем, правда, понятно, значит ли это, что получить медсправку можно будет бесплатно, потому что сейчас за нее приходится платить от 1,5 до 3 тыс рублей. С таким предложением ведомство уже вышло в правительство.

Также он рассказал, какие есть подвижки в плане получения ГИБДД доступа к базам данных Минздрава по людям с противопоказаниями к вождению.

МВД разработало закон об обмене такой информацией, осуществляться он будет электронным путем. Причем раскрываться история болезни не будет во избежание нежелательной утечки информации. Госавтоиспекция получит лишь констатацию факта наличия или отсутствия у гражданина выявленных медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством.

Если бы у ГИБДД была информация о водителям, имеющим противопоказания к вождению, это существенно упростило бы ее работу, так как приходится выявлять таких граждан самостоятельно, это не всегда удается сделать, и в результате они оказываются за рулем автомобиля.

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