Subaru стал доступнее. В Саратове — журнал За рулем

Subaru стал доступнее. В Саратове

Саратовский дилер Subaru сменил адрес, переехав в более просторное и удобное здание.

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В Саратове закончился переезд компании «Успех Авто+», являющейся дилером Subaru, в новое здание, которое располагается на улице Орджоникидзе под номером 131 А. В пятницу, 27 сентября, состоялось торжественное открытие центра, который теперь оформлен по последним стандартам бренда.

На новом месте шоу-рум, где представлены модели Subaru, увеличился до 450 кв.м, а сервисная зона выросла до 670 кв.м и благодаря семи постам может обслуживать более 20 автомобилей в день. Больше и удобнее стали также парковка и клиентская зона, в которой созданы условия не только для отдыха, но и для работы.

Это уже третий дилерский центр «Успех Авто+», который предоставляет клиентам полный комплекс услуг по покупке новых автомобилей Subaru, оценке Trade-in, сервисному обслуживанию, подбору оригинальных запасных частей и аксессуаров, а также страховых, кредитных и лизинговых продуктов.


Фото: Subaru

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