Сегодня, в 17:26 Новая версия Subaru Outback Black Line: уже скоро в России Модель Outback получила черные элементы в отделке экстерьера и интерьера. Цены стартуют от 3 159 900 рублей.
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21 сентября на фестивале
Subafest 2019 представят новую версию кроссовера Subaru Outback под названием Black Line. Автомобиль построен на базе максимальной комплектации Premium ES и предлагается с бензиновыми 2.5 и 3.6-литровым моторами. Новая версия отличается оригинальными элементами отделки в экстерьере и интерьере — колесные диски, рейлинги на крыше, решетка радиатора и окантовка противотуманных фар выполнены в черном цвете, что подчеркивает изысканность серии Black Line.
На подголовниках сидений и на текстильных ковриках вышит логотип новой версии. В Subaru Outback Black Line установлена аудиосистема Harman JBL с десятью динамиками, а в камеру заднего вида добавлен омыватель.
Автомобили в версии Black Line предложат в двух цветах: «Белый перламутр» и «Чёрный металлик».
В продаже
появятся 15 октября, а предварительный прием заказов стартует 21 сентября на фестивале Subafest 2019 и во всех дилерских центрах. такие кроссоверы
За
с мотором 2,5 л попросят 3 159 900 рублей, за 3,6-литровый — 3 669 900 рублей соответственно. Subaru Outback Black Line Фото:Subaru
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