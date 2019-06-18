Обновленный и подорожавший Subaru Outback: начались продажи

Модель 2019 года изменилась незначительно, но стала дороже на 30 тыс. рублей во всех комплектациях.

Материалы по теме Subaru Outback стал еще прочнее и мощнее

Сегодня дилеры Subaru начали принимать заказы на обновленный Outback, стоимость которого составляет от 2 689 000 до 3 539 900 рублей. Напомним, что весной было представлено новое поколение внедорожного универсала компании, который в некоторых странах должен поступить в продажу этой осенью. В Россию автомобиль приедет позже. Пока же Subaru обновила текущее пятое поколение.

Салон обновленного автомобиля получил черные лакированные декоративные вставки, которые заметно украсили интерьер, а кузов — два новых цвета: темно-серый металлик (Magnetite Gray Metallic) и серо-синий металлик (Storm Gray Metallic). В максимальной комплектации Premium ES добавилась новая система помощи водителю — автоматического удержания автомобиля.

Как и прежде, универсал повышенной проходимости оснащается двумя бензиновыми оппозитными двигателями объемом 2,5 и 3,6 литра мощностью 175 и 260 л.с. соответственно. Следует отметить, что 3,6-литровый мотор доступен только в одной комплектации — упомянутой Premium ES. Двигатели работают в паре с вариатором Lineartronic, который передает крутящий момент моторов на все колеса автомобиля.

Весной в нашей стране начались продажи нового поколения седана Legacy по цене от 2 229 000 рублей.

До этого российским покупателям был предложен новый Subaru Forester.

Фото: Subaru