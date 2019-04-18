Subaru Outback стал еще прочнее и мощнее

Премьера шестого поколения универсала повышенной проходимости состоялась на автосалоне в Нью-Йорке.

Subaru Outback
Subaru Outback

Subaru > Outback

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Новый Outback построен на глобальной платформе Subaru, которая делает автомобили гораздо прочнее. На 70% улучшена жесткость кузова на кручение, а при лобовом и боковом столкновениях поглощается на 40% больше энергии. Кроме того, автомобили оснащаются комплектом систем безопасности Subaru EyeSight.

Внешность нового Outback кажется очень знакомой. Модель шестого поколения мало чем отличается от предшественницы. Наиболее заметными переменами стали вертикально ориентированные противотуманки и новые фары. Сзади установлен большой спойлер, оптика теперь уже, а бампер — массивнее.


Как и его брат Subaru Legacy, новый Outback оснащается 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью 185 л.с. и 239 Нм. В России этот мотор дефорсирован до 175 л.с. и 235 Нм. Другой 2,4-литровый турбированный двигатель автомобиля имеет мощность 260 л.с. и 376 Нм. Оба мотора работают в паре с вариатором, через который крутящий момент поступает на все четыре колеса универсала.


В салоне появился вертикальный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 11,6 дюйма. Следует отметить, что обогревы сидений получили три режима интенсивности вместо двух. Добавилось режимов и у системы X-Mode, которая теперь имеет настройки не только для езды просто по грязи и снегу, но и по глубоким грязи и снегу. На случай глубокой грязи кресла автомобиля обиты водоотталкивающим материалом.

Продажи Subaru Outback начнутся этой осенью.

Subaru Outback стал еще прочнее и мощнее

Фото: Subaru

Subaru Outback стал еще прочнее и мощнее
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