Subaru Outback стал еще прочнее и мощнее

Премьера шестого поколения универсала повышенной проходимости состоялась на автосалоне в Нью-Йорке.

Материалы по теме Subaru начала продажи обновленного Legacy

Новый Outback построен на глобальной платформе Subaru, которая делает автомобили гораздо прочнее. На 70% улучшена жесткость кузова на кручение, а при лобовом и боковом столкновениях поглощается на 40% больше энергии. Кроме того, автомобили оснащаются комплектом систем безопасности Subaru EyeSight.

Внешность нового Outback кажется очень знакомой. Модель шестого поколения мало чем отличается от предшественницы. Наиболее заметными переменами стали вертикально ориентированные противотуманки и новые фары. Сзади установлен большой спойлер, оптика теперь уже, а бампер — массивнее.

Как и его брат Subaru Legacy, новый Outback оснащается 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью 185 л.с. и 239 Нм. В России этот мотор дефорсирован до 175 л.с. и 235 Нм. Другой 2,4-литровый турбированный двигатель автомобиля имеет мощность 260 л.с. и 376 Нм. Оба мотора работают в паре с вариатором, через который крутящий момент поступает на все четыре колеса универсала.

В салоне появился вертикальный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 11,6 дюйма. Следует отметить, что обогревы сидений получили три режима интенсивности вместо двух. Добавилось режимов и у системы X-Mode, которая теперь имеет настройки не только для езды просто по грязи и снегу, но и по глубоким грязи и снегу. На случай глубокой грязи кресла автомобиля обиты водоотталкивающим материалом.

Продажи Subaru Outback начнутся этой осенью.

В марте компания Subaru вывела на наш рынок новый седан Legacy, подробнее о котором можно узнать здесь.

Осенью же прошлого года у нас начались продажи нового Форестера.

Фото: Subaru