В ГИБДД сокращают две тысячи начальников — журнал За рулем

В ГИБДД сокращают две тысячи начальников

На самом деле сократят вакантные должности.

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Штат региональных управлений ГИБДД сократят на две тысячи сотрудников, на соответствующий приказ МВД № 653 от 24 сентября ссылается «Коммерсант».

В документе говорится, что штат будет сокращен за счет «незамещенных должностей начальствующего состава». Не совсем понятно, откуда взялось столько вакансий после всех пертурбаций, прошедших до этого, но, например, в УГИБДД по Свердловской области сократят 175 таких вакансий, в Приморье — 73, в Татарстане — 47.

ГИБДД Москвы и Санкт-Петербурга сокращения не затронут, хотя, например, в столице сейчас 815 незанятых рабочих мест.

За счет оптимизации штата ГИБДД собираются укрепить кадры подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД. Это стало необходимым после принятия поправок в закон «О гражданстве Российской Федерации», вступивших в силу 29 марта.

В 2018 году в ГИБДД уже прошли серьезные сокращения сотрудников, но тогда глава ГИБДД России Михаил Черников пояснил, что люди просто перешли работать в другие подразделения полиции.

  • Между тем сотрудников ГИБДД на дорогах практически уже не увидишь. Многие нарушения теперь фиксируют видеокамеры, но в регионах инспекторы все еще занимаются реальными задержаниями нарушителей. Неприятная история, связанная с пьяным водителем, произошла недавно в городе Канске.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

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