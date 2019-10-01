Маркировка шин совсем скоро может стать обязательной, а в резиновую смесь добавят радиометки, считываемые на расстоянии.

Минпромторг разработал для правительства проект постановления об «Утверждении правил маркировки шин», согласно которому с 1 ноября 2020 года маркировка шин может стать обязательной. Пробная маркировка шин началась 20 июня 2019 года.

Таким образом, министерство намерено бороться с контрафактной продукцией на рынке шин. Предполагается, что на шины будет либо наноситься особая гравировка, либо в резиновую смесь будет вплавляться радиометка, наподобие той, которая используется в билетах для проезда в метро или транспондерах, пишут «Известия». Какой из способов выберут, пока не решено. Нововведение сделает процесс создания шин несколько дороже, что отразится на их цене для конечного пользователя. Кроме того, с помощью меток можно будет контролировать перемещения шин.

Минпромторг заявляет о том, что на рынке сегодня присутствует порядка 10–15% контрафактных шин. С введением меток можно будет отслеживать ввозимые шины, что также увеличит собираемость налоговых платежей и таможенных пошлин. Покупатели же смогут быть уверены, что приобретают фирменные шины, проверив их с помощью специального приложения для смартфонов.

Некоторые производители шин отмечают, что благодаря маркировке процесс отгрузки шин и их приемки существенно ускорится. Это позволит автоматизировать работу складов и исключить влияние человеческого фактора на их работу. Кроме того, можно будет отслеживать жизненный цикл шин от производства до утилизации.

Метка RFID уникальна и ее можно легко «связать» с покупателем или автомобилем. Считывать же ее показания можно на расстоянии до 300 метров. Это вызывает некоторую обеспокоенность у правозащитников.

«По нашим экспертным оценкам, на рынке шин низкий уровень контрафакта. Крупные производители защищают свои торговые марки в рамках действующего регулирования, к тому же шины подлежат обязательной сертификации. Тем не менее шины были включены в перечень первоочередных товаров, на которых предлагается апробировать маркировку, — говорит исполнительный директор „Ассоциации производителей шин“ Надежда Чурмеева.

Из-за того что у шин нет упаковки, на которую можно было бы крепить радиометки, производителям придется корректировать процесс производства для добавления метки в резиновую смесь. Эксперты отмечают, что у шин малого диаметра боковины слишком тонкие для этого. Изменение технологии производства в значительной степени повлияет на стоимость конечного продукта. Немалых денег будет стоить внедрение радиометок и для продавцов шин, которым придется закупать необходимое оборудование и менять документооборот.

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