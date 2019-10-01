В Госдуме хотят провести эксперимент с «успокоительными остановками» для водителей-лихачей.

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Водителей, нарушающих скоростной режим, хотят наказывать «успокоительными остановками». Об этом заявил член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в интервью АГН «Москва». Сначала в регионах России проведут эксперимент, ну а потом по его итогам новацию можно будет внедрить в повседневную жизнь.

«Мне кажется, что мы можем, по большому счету, любые нововведения, которые там в странах Евросоюза или Соединенных Штатах Америки, вводят, вводить в качестве эксперимента у себя. Я считаю, что мы вполне можем подобный эксперимент провести», — сказал Сергей Тен.

По мнению депутата, самое главное — провести эксперимент в разных регионах России, так как люди там по характеру могут сильно отличаться. Ну и такой эксперимент не должен длиться долго — двух-трех месяцев вполне достаточно, чтобы понять, насколько эффективно эта мера работает на российских дорогах и как на нее реагируют водители.

В Эстонии тоже собираются применять «успокоительные остановки» к превышающим скорость водителям. Длительность такой принудительной паузы, в зависимости от степени нарушения, здесь составит от 45 до 60 минут.

У полиции появились и добровольные помощники-пенсионеры, которые по-своему борются с лихачами. Как эта пожилая леди, выбравшая весьма нетривиальный способ.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов