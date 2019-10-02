В аэропорту «взбесился» электрокар. Просто повезло, что без взрыва (видео) — журнал За рулем

В аэропорту «взбесился» электрокар. Просто повезло, что без взрыва (видео)

Доставляющий питание на борт самолета автомобиль вдруг стал ездить кругами по взлетной полосе.

Инцидент произошел в Чикаго, в международном аэропорту О'Хара. На видео можно наблюдать, как транспортное средство дико вращается и сбрасывает консервированные еду и напитки на гудронированное шоссе. Электрокар является собственностью кейтеринговой компании Gate Gourmet.

Растерялись почти все сотрудники аэропорта, присутствовавшие при этой сцене, кроме одного бойкого малого, который ловко пробежал мимо вращающейся машины, которая за несколько секунд до этого едва не задела самолет Embraer 145, вскочил в погрузчик, пошел на таран машины и опрокинул ее, чтобы наконец остановить ее «восстание».

В заявлении American Airlines говорится: «Мы ценим быстрые действия члена нашей команды, которому удалось остановить автомобиль». Также в отчете компании говорится, что, по предварительным данным, головокружительное вращение тележки было вызвано заклинившим ускорителем.

В происшествии никто не пострадал, обстоятельства расследуются.

Видео, снятое кем-то внутри терминала через окно, было опубликовано в Twitter и моментально стало вирусным.

Видео: YouTube

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