В аэропорту «взбесился» электрокар. Просто повезло, что без взрыва (видео)

Кто-то ездит на мойку как на работу, а кто-то вспоминает об этом раз в полгода. Но каждый рано или поздно сталкивается с необходимостью привести машину в надлежащий вид. Один из способов — сухая мойка. «За рулем» проверил, эффективна ли она.
Попутчиков автомобилисты брали всегда, подсаживая голосующих на обочинах. Развитие интернета подарило возможность соединить водителя и попутчика заранее, так что они могут стартовать вместе из условленного места на оговоренных условиях. Но карпулинг* не понравился прежним «владельцам» рынка.
Снять и поставить автомобиль на учет после сделки купли-продажи должен новый собственник машины. На все про все ему дается ровно десять дней. Однако не все покупатели выполняют это требование и передвигаются на авто без перерегистрации. Как узнать, что хозяин вашей бывшей машины не переоформил ее на себя и что делать в этой ситуации?