Инспекторы ГИБДД штурмом взяли BMW сына топ-менеджера МТС

Ибрагимов-младший забаррикадировался в машине со знакомым, и инспекторы вскрыли иномарку с помощью кувалды.

Полицейские гонялись за вишневым BMW с 4 утра, и только к семи часам автомобиль удалось остановить. Как выяснилось, иномарка принадлежит сыну вице-президента МТС Руслана Ибрагимова.

В машине находились двое молодых людей: Ибрагимов-младший и его приятель Никита Калгашкин. Полицейские загнали машину во двор, но молодые люди забаррикадировались изнутри, и сотрудникам ГИБДД пришлось взламывать двери.

25-летнего водителя BMW Алана Ибрагимова заподозрили в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, кроме того, у него накопилось неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей, сообщает Life. Наличие в организме наркотиков теперь должна определить медэкспертиза.

По неподтвержденным данным телеграмм-каналов, в BMW нашли пакетики из-под кокаина, пистолет-пугач, патроны и гашиш.

Отец задержанного — Руслан Ибрагимов является вице-президентом МТС по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью. Эту должность он занял в августе 2019 года, а работает в компании с 2006 года.

Напомним, в мае 2016 года резонансным оказалось задержание нарядом полиции Гелендвагена сына вице-президента Лукойла с товарищами.

Видео: YouTube

Фото: скриншот с видео REN-TV