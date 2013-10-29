Туфелька им не угодила! Смешные наклейки хотят запретить

Внедорожник на электрической тяге отправляется в будущее, чтобы предотвратить катастрофу... Смотрите на экранах в 21-м году! Съемки (и гонки) пройдут в Арктике, Гималаях, пустыне Сахара, лесах Амазонки и на необитаемом острове в Индийском океане.
Снять и поставить автомобиль на учет после сделки купли-продажи должен новый собственник машины. На все про все ему дается ровно десять дней. Однако не все покупатели выполняют это требование и передвигаются на авто без перерегистрации. Как узнать, что хозяин вашей бывшей машины не переоформил ее на себя и что делать в этой ситуации?