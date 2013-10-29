Туфелька им не угодила! Смешные наклейки хотят запретить — журнал За рулем

Туфелька им не угодила! Смешные наклейки хотят запретить

В Госдуме считают, что многие из них вредны, так как отвлекают водителей от дороги.

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Регламентировать нанесение различных «фольклорных» надписей на личные автомобили предложил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен.

«Я думаю, что нужно регламентировать все знаки, которые вещают: „женщина за рулем“, например, или изображение чайника вешают, или пишут разное „соблюдай дистанцию“. <...> Я считаю, что все, что висит на лобовых, задних стеклах автомобилей — всё нужно четко регламентировать, чтобы весь наш народный фольклор не использовался», — передает его слова АГН Москва.

Водителей эти надписи отвлекают от дороги, и это может спровоцировать ДТП, полагает депутат. Поэтому тема неклеек не так проста, как кажется, ведь за рулем достаточно отвлечься на секунду, и в условиях плотного городского трафика это может привести к аварии.

Тен считает, например, что излишне клеить на стекло знаки «чайник» или «женская туфелька». Последний вообще дискриминация по половому признаку, особенно учитывая тот факт, что женщины часто более дисциплинированные и опытные водители.

  • Нет-нет, да и мелькнет в потоке забавная наклейка на заднем стекле или бампере автомобиля. Особенно много их появляется перед праздниками. Мы проводили опрос на тему, нравятся ли водителям чужие наклейки, и 45% наших читателей ответили отрицательно.

Фото: depositphotos.com

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