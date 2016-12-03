Ваш план на субботу: гонки классических авто на выносливость

Фестиваль Moscow Classic 2019 закрывает сезон грандиозными гонками, в которых будут соревноваться классические автомобили.

На гоночной трассе Moscow Raceway, расположенной на 95-м км Новорижского шоссе, в эту субботу, 5 октября, состоятся уникальные соревнования классических автомобилей — кольцевая гонка на выносливость «Классика-300» и гонка на регулярность движения «Классика-50». Эти события проводятся в рамках фестиваля Moscow Classic 2019, организованного компанией «Старое Время». Обе гонки являются заключительными этапами международного любительского чемпионата по кольцевым гонкам на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2019.

В гонке «Классика-300» участвует более 20 автомобилей, которые будут стартовать одновременно с позиций под углом 45 градусов к ограждениям трассы, как это делается на знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана». Сигналом для старта станет бой кремлёвских курантов. Участникам предстоит преодолеть дистанцию более 300 км, как в Формуле-1, — это 76 кругов. Согласно условиям гонки, команды должны будут сменить пилотов не менее трех раз и дозаправлять автомобиль.

Гонка «Классика-50» стартует одновременно с «Классикой-300» и будет проходить на той же трассе. Участникам нужно будет преодолеть лишь 50 км — это 13 кругов, а их цель — проходить круги за одно и то же время, и чем меньше будет разброс по времени, тем больше шансов на победу.

На гонках соберутся классические советские и иностранные автомобили, среди которых Волги, Жигули, Москвичи, Mercedes—Benz, BMW и так далее. Возраст машин — не менее 30 лет. Управлять ими будут пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Тамбова, Химок, Челябинска, Иванова и других городов, а также из Латвии и Великобритании.

Фестиваль Moscow Classic отличается тем, что зрители могут посещать боксы команд и общаться с участниками гонок, наблюдая за их подготовкой к старту. Кроме того, организаторы предусмотрели другие развлечения для посетителей. Например, фестиваль, в рамках которого на площадке выставляется более 500 автомобилей разных автоклубов: Dodge Ram Russia Club, Maserati, Classic Cars, WV Club, Mercedes Club, BMW—E28, «Москвич» и многих других. Перед соревнованиями пройдет парад ретроавтомобилей, а в течение всего мероприятия предусмотрены конкурсы и награждения победителей во взрослых и детских состязаниях.

Парад ретроавтомобилей начнется в 11 утра. Через час стартуют гонки «Классика-300» и «Классика-50». Награждение победителей назначено на 18:00.

В отличие от своих, мировые гоночные серии в России не приживаются. Почему? Ответ на вопрос вы найдете здесь.

Фото: Михаил Миронов, Иван Муратов / «Старое Время»