Анекдот про директоров АВТОВАЗа и Mercedes-Benz больше не актуален

Неожиданное признание сделал специалист пресс-центра АВТОВАЗа Стас Березий. Он рассказал, на чем ездят руководители завода и на чем — обычные рабочие.

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Россияне, которые выросли в СССР, хорошо помнят анекдот про АВТОВАЗ. «Что общего между директором АВТОВАЗа и директором Mercedes-Benz? Они оба ездят на Mercedes-Benz». Теперь этот анекдот останется в разряде вымысла. Во всяком случае, так считают представители отечественного автопрома.

Специалист пресс-центра АВТОВАЗа Стас Березий в очередном выпуске передачи «В самом деле» рассказал, на чем ездят руководители завода и обычные рабочие.

Ведущий утверждает, что уже несколько лет в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки. Президент АВТОВАЗа и его заместители ездят на работу только на автомобилях Lada. Да и большинство заводчан выбирают машины собственного производства, в этом можно убедиться, пройдясь по огромным парковкам у завода. Отмечается, что за первое полугодие 2019 года вазовцы купили около 3000 автомобилей Lada по корпоративным программам (скидка от 6 до 10%).

А вам интересно будет узнать, на каких именно моделях Lada ездит руководство волжского автогиганта?

Фото: АВТОВАЗ