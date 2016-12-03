Jeep Cherokee снова отзывают: проблема с датчиками и подушками

Росстандарт информирует, что сервисная кампания коснется 64 автомобилей этой модели.

Материалы по теме Потеря тяги — Jeep отзывает Cherokee

Jeep отзывает на российском рынке автомобили Cherokee, которые нашли своих покупателей с сентября 2018 года, с VIN-кодами, размещенными на сайте Росстандарта в разделе Документы».

Электронный блок управления в автомобиле может терять связь с одним или несколькими датчиками ускорения, в результате подушки безопасности сработают с запозданием, раскроются не полностью или не раскроются вообще.

Потеря связи блока управления хотя бы с одним из датчиков ускорения вызывает включение на панели приборов сигнала неисправности системы подушек безопасности. Если же при потере связи сигнализатор не включится, это не позволит своевременно получить информацию.

В компании «ЭйСиЭй РУС» (представитель изготовителя) проинформируют владельцев Jeep Cherokee письменно или по телефону о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для устранения неисправности в автомобиле.

Владельцы могут и сами сверить VIN-коды своих автомобилей с перечнем на сайте регулирующего ведомства и, если кроссовер попадает под отзыв, записаться на ремонт в ближайшем дилерском центре.

На автомобилях бесплатно заменят неисправные датчики ускорения (датчики удара).

Кроме того, Росстандарт сделал первые выводы после проверки автозаправок.

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