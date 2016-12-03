Интерес потерян: резко упал спрос на машины с ГБО — журнал За рулем

Интерес потерян: резко упал спрос на машины с ГБО

Аналитики изучили рынок автомобилей с газовыми двигателями и выяснили, что спрос на них упал на 66%.

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Наиболее сильно снизился спрос в Ростове-на-Дону (почти на 80%), а меньше всего — в Краснодаре (на 64%).

Предложение за год также сократилось на 66%, сильнее всего — в Нижнем Новгороде (на 75%), наименее сильно — в Уфе (на 65%), сообщают аналитики «Авито Авто».

В среднем автомобиль, оснащенный газобаллонным оборудованием, обойдется в России в 282 000 рублей. В Волгограде его можно приобрести подешевле — там средняя цена немногим более 254 000 рублей, а в Москве он стоит дороже — почти 533 000 рублей. Динамика цен в разных городах также существенно разнится: так, в Самаре такие машины подорожали на 32%, а в Перми подешевели на 9%.

По популярности среди автомобилей на газе лидирует Lada, причем модель Priora, на втором месте ГАЗель, с 3-го по 6-е места занимают опять Лады: Самара, 2107, 21099 и 2110.

В списке популярных марок средняя цена сильнее всего (на 41%) за год поднялась на Лады, а пошевели больше всего Mitsubishi на газе — их средняя цена опустилась на 12%.

  • К сожалению, Логан на сжатом газе, показанный на IX Петербургском международном газовом форуме, остался практически незамеченным.

Место по уровню интереса

Марка

Модель

Цена в 2018, руб.

Цена в 2019, руб.

Динамика цены

1

ВАЗ (LADA)

Priora

250 654

259 565

4%

2

ГАЗ

ГАЗель

264 534

289 119

9%

3

ВАЗ (LADA)

2114 Samara

117 884

119 768

2%

4

ВАЗ (LADA)

2107

64 653

65 239

1%

5

ВАЗ (LADA)

21099

68 962

68 769

0%

6

ВАЗ (LADA)

2110

92 648

90 118

—3%

7

ГАЗ

ГАЗель 3302

275 166

288 551

5%

8

ВАЗ (LADA)

2109

68 267

70 564

3%

9

ВАЗ (LADA)

Granta

294 204

304 287

3%

10

ГАЗ

ГАЗель 3221

179 335

177 146

—1%

Фото: «За рулем»

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