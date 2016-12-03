Интерес потерян: резко упал спрос на машины с ГБО

Аналитики изучили рынок автомобилей с газовыми двигателями и выяснили, что спрос на них упал на 66%.

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Наиболее сильно снизился спрос в Ростове-на-Дону (почти на 80%), а меньше всего — в Краснодаре (на 64%).

Предложение за год также сократилось на 66%, сильнее всего — в Нижнем Новгороде (на 75%), наименее сильно — в Уфе (на 65%), сообщают аналитики «Авито Авто».

В среднем автомобиль, оснащенный газобаллонным оборудованием, обойдется в России в 282 000 рублей. В Волгограде его можно приобрести подешевле — там средняя цена немногим более 254 000 рублей, а в Москве он стоит дороже — почти 533 000 рублей. Динамика цен в разных городах также существенно разнится: так, в Самаре такие машины подорожали на 32%, а в Перми подешевели на 9%.

По популярности среди автомобилей на газе лидирует Lada, причем модель Priora, на втором месте ГАЗель, с 3-го по 6-е места занимают опять Лады: Самара, 2107, 21099 и 2110.

В списке популярных марок средняя цена сильнее всего (на 41%) за год поднялась на Лады, а пошевели больше всего Mitsubishi на газе — их средняя цена опустилась на 12%.

К сожалению, Логан на сжатом газе, показанный на IX Петербургском международном газовом форуме, остался практически незамеченным.

Место по уровню интереса Марка Модель Цена в 2018, руб. Цена в 2019, руб. Динамика цены 1 ВАЗ (LADA) Priora 250 654 259 565 4% 2 ГАЗ ГАЗель 264 534 289 119 9% 3 ВАЗ (LADA) 2114 Samara 117 884 119 768 2% 4 ВАЗ (LADA) 2107 64 653 65 239 1% 5 ВАЗ (LADA) 21099 68 962 68 769 0% 6 ВАЗ (LADA) 2110 92 648 90 118 —3% 7 ГАЗ ГАЗель 3302 275 166 288 551 5% 8 ВАЗ (LADA) 2109 68 267 70 564 3% 9 ВАЗ (LADA) Granta 294 204 304 287 3% 10 ГАЗ ГАЗель 3221 179 335 177 146 —1%

Фото: «За рулем»