Renault показала Logan на сжатом газе — журнал За рулем

Renault показала Logan на сжатом газе

Автомобиль представили на IX Петербургском международном газовом форуме. Это поможет Renault Россия оценить спрос и перспективу проекта на российском рынке.

Renault Logan
Renault Logan

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Renault Logan CNG — прототип городского седана с газобаллонной установкой, построенный на базе серийной модели в комплектации Life с мотором 1,6 л и АКП. Эта версия наиболее востребована в коммерческом секторе, который часто переходит на газомоторное топливо (CNG) для снижения расходов, поэтому именно она была выбрана в качестве базы для прототипа.

Версия на компримированном природном газе позволяет использовать как сжатый метан, так и бензин. Запускается мотор на бензине, потом автоматически переключается на газ. Когда газ заканчивается, двигателя снова возвращается на бензин.

Благодаря газобаллонной установке затраты на топливо при работе на сжатом природном газе сокращаются втрое.

Renault Logan CNG разрабатывали совместно с ГК «АТС», которая помогает АВТОВАЗу создавать Лады CNG.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Logan (12)

Renault 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

АФИГЕТЬ СПАСИБА RENAULT ЗА РЕНО ЛОГАН ЧЁРНОГО ЦВЕТА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАГА ВЕКА!

Недостатки:

отличный автомобиль для тёлочек!

Комментарий:

ваще копэц)0

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