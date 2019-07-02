В Белгороде чиновников решили пересадить на Логаны

Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода разместило лот на приобретение 25 автомобилей Renault Logan 2019 года выпуска, сообщает сайт bel.ru.
Работать машины должны на бензине, иметь механическую коробку передач, бортовой компьютер, аудиосистему, кондиционер и оборудование ГЛОНАСС/GPS. Цвет кузова — серебристый металлик. Стоимость одной машины оценена в 729 тысяч рублей, а максимальная цена контракта — 18 225 000 рублей.
О том, что городских чиновников пересадят на автомобили классом ниже (с Кэмри на Логаны), ранее заявил мэр Белгорода Юрий Галдун. Таким образом он решил снизить расходы бюджета на содержание автопарка городской администрации. На встрече с местными блогерами он отметил, что автопарк горадминистрации формировался в течение многих лет и его содержание влетает в копеечку городскому бюджету. По словам Юрия Галдуна, он подсчитал, что Логаны обойдутся гораздо дешевле, особенно если их перевести на газ. Это будет выгодно и горожанам, потому что все эти закупки осуществляются за счет бюджета.
- В октябре 2018 года глава Якутска Сардана Авксентьева приняла решение распродать дорогостоящий автопарк, находящийся на балансе города.
Фото: Renault
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