В Белгороде чиновников решили пересадить на Логаны — журнал За рулем

В Белгороде чиновников решили пересадить на Логаны

Администрация города покупает 25 автомобилей Рено Логан за 18 млн рублей.

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

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Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода разместило лот на приобретение 25 автомобилей Renault Logan 2019 года выпуска, сообщает сайт bel.ru.

Работать машины должны на бензине, иметь механическую коробку передач, бортовой компьютер, аудиосистему, кондиционер и оборудование ГЛОНАСС/GPS. Цвет кузова — серебристый металлик. Стоимость одной машины оценена в 729 тысяч рублей, а максимальная цена контракта — 18 225 000 рублей.

О том, что городских чиновников пересадят на автомобили классом ниже (с Кэмри на Логаны), ранее заявил мэр Белгорода Юрий Галдун. Таким образом он решил снизить расходы бюджета на содержание автопарка городской администрации. На встрече с местными блогерами он отметил, что автопарк горадминистрации формировался в течение многих лет и его содержание влетает в копеечку городскому бюджету. По словам Юрия Галдуна, он подсчитал, что Логаны обойдутся гораздо дешевле, особенно если их перевести на газ. Это будет выгодно и горожанам, потому что все эти закупки осуществляются за счет бюджета.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Logan (11)

Renault 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

АФИГЕТЬ СПАСИБА RENAULT ЗА РЕНО ЛОГАН ЧЁРНОГО ЦВЕТА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАГА ВЕКА!

Недостатки:

отличный автомобиль для тёлочек!

Комментарий:

ваще копэц)0

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