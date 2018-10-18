Новый мэр пересадила чиновников с «Крузаков» на УАЗы

Избранная главой Якутска Сардана Авксентьева приняла решение распродать дорогостоящий автопарк, находящийся на балансе города.

Избавиться от дорогих иномарок она обещала во время своей предвыборной кампании. Всего в правительстве города насчитали 13 дорогих иномарок, которые стоят или на балансе самой мэрии, или городских структур.

В их числе три внедорожника Toyota Land Cruiser 200, один из которых был куплен предыдущим мэром прямо перед выборами, и Nissan Patrol, стоящий на балансе «Якутскдорстроя». Один из автомобилей полностью неисправен, чинить его в мэрии не собираются и будут выставлять на торги в том состоянии, в котором машина находится в настоящее время.

Сама Сардана Авксентьева собирается передвигаться на служебной Toyota Camry, а ее первый заместитель пересядет из комфортабельного японского внедорожника на УАЗ Патриот. Это не новые автомобили: они стояли на балансе еще до прихода нового мэра.

В мэрии решили не продавать еще девять автомобилей, также найденных в автопарке. Среди машин: Toyota Land Cruiser 100, SsangYong Rexton и Kyron, Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Pajero Sport. Представители мэрии заявили о том, что это автомобили 2009–2011 годов выпуска, они устарели и потому много за них не выручишь.

Первые торги по распродаже городского автопарка должны пройти 22 октября этого года.

Недавно бывший вице-мэр одного из российских городов так расстроился от своего увольнения, что напился и устроил гонки с полицией.

Ну а крупные федеральные чиновники вскоре пересядут из иномарок в седаны Aurus.

Фото: Toyota