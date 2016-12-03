Cadillac готовит новый Escalade — тесты начались — журнал За рулем

Cadillac готовит новый Escalade — тесты начались

Внедорожник Escalade будет похож на другие кроссоверы Cadillac, но сохранит узнаваемый профиль.

Cadillac Escalade
Cadillac Escalade

Cadillac > Escalade

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Новое поколение одного из самых любимых в России американских внедорожников Cadillac Escalade должно уже скоро появиться на одном из автосалонов. Автомобиль был сфотографирован во время испытаний на полигоне GM. На снимках автомобиль укутан в плотный камуфляж, но некоторые детали вполне различимы.

Дизайном решетка радиатора нового Escalade очень похожа на ту, которой оснащается кроссовер XT6: ее боковые грани сужаются к низу. По бокам решетки находятся узкие фары, а под ними, кажется, расположены вертикальные противотуманки. В заднем бампере видны горизонтальные прямоугольные патрубки выхлопной системы, за ними можно различить детали независимой задней подвески. Остальные детали автомобиля скрыты камуфляжем, под которым заметны фальшивые панели. Но уже понятно, что внешность нового поколения будет перекликаться с дизайном других кроссоверов марки, таких как XT6 и XT5.


Создается впечатление, что Cadillac намерен существенно видоизменить новый Escalade, чтобы он мог составить достойную конкуренцию таким новинкам, как Lincoln Navigator, собравшему массу положительных отзывов.

Cadillac готовит новый Escalade — тесты начались

Фото: autoblog.com

Cadillac готовит новый Escalade — тесты начались
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